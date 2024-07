Dal Veneto: “Palermo-Henry, il Verona ha dato il via libera”

Il Palermo è attualmente alla ricerca di un centravanti di esperienza e affidabilità e sembra che stiano puntando su Thomas Henry, sperando di convincerlo ad accettare un trasferimento in Serie B. Le due squadre, Palermo e Verona, sono già in contatto e come riportato da “Trivenetogoal.it” il Verona ha dato il suo assenso per procedere con l’operazione. Ora, la decisione finale sarà nelle mani di Henry, che dovrà decidere se accettare il trasferimento alla squadra di Serie B.

Pedullà: “Palermo, il grande obiettivo per l’attacco è Henry”