Lo sta chiamando ogni giorno: Antonio Conte è in missione per convincerlo | Costruisco il progetto su di te

Antonio Conte vuole convincerlo. Il nuovo allenatore del Napoli punta a costruire su di lui il progetto tecnico.

Nonostante la grande euforia per l’annuncio del nuovo allenatore, a Napoli rimangono mal di pancia e malumori. Strascichi della stagione 2023/2024, a dir poco disastrosa. Quella in cui i partenopei avrebbero dovuto difendere lo Scudetto, ma nella quale invece sono incappati in una delle peggiori della loro storia recente.

Per risollevare gli animi De Laurentiis ha scelto di portare a Napoli proprio l’ex Juve e Inter, che ha già tirato il meglio dalle situazioni complicati. Senza coppe europee, il tecnico potrebbe anche puntare nuovamente al titolo, e il calendario stilato dalla Lega nelle scorse ore sembra agevolare un filotto di vittorie importanti nelle prime gare di stagione.

Ma Antonio Conte, specialista in sfide impossibili e rivoluzioni, potrebbe anche non bastare per risollevare gli animi di tutto il gruppo. In questo momento i contatti per convincere alcuni dei calciatori più importanti del progetto sono costanti, e nelle prossime ore dovranno arrivare conferme ufficiali, per preparare con il dovuto anticipo la stagione.

Conte ci prova

Sono tanti i punti interrogativi sulla rosa del Napoli. Detto dell’imminente arrivo di Buongiorno – che può firmare a breve – e di Spinazzola in arrivo dalla Roma, rimane da sistemare la questione addii illustri. Diversi calciatori sono destinati infatti a partire nel corso dell’estate, uno su tutti Osimhen, che ha espressamente affermato di volere lasciare l’Italia alla volta della Premie League.

Ma su un giocatore in particolare Conte vorrebbe lavorare per la prossima stagione. Il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo, che fino a qualche settimana fa sembrava sicuro di volere andare via da Napoli. Il tecnico le starebbe provando tutte per convincerlo a farlo rimanere.

Ultima chance per Di Lorenzo

Il lavoro sarà soprattutto sulla testa del giocatore, uscito da un mese di giugno disastroso. Prima le dichiarazioni dell’agente, che aveva affermato di volere lasciare Napoli. Poi la spedizione in Germania con la nazionale, dalla quale Di Lorenzo ne è uscito piuttosto ridimensionato, risultando uno dei peggiori di tutta la squadra.

Ecco perché Conte vuole continuare i colloqui e convincerlo, facendo affidamento su tutto il suo carisma e la sua credibilità, a rimanere a Napoli. Secondo quanto filtrato in questo momento, l’allenatore vorrebbe puntare su di lui per il prossimo anno, rendendolo il suo punto di riferimento in difesa.