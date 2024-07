Spezia, squadra al Ferdeghini per i test medici: c’è anche Nikolaou

Il capitano dello Spezia, Dimitrios Nikolaou, è tra i giocatori che si sono presentati al raduno per l’inizio della stagione 2024/25. Come scrive “CittàdellaSpezia” il difensore greco è attualmente al centro di una trattativa avanzata con il Palermo. In cambio, sembra che Spezia stia per ricevere l’attaccante Soleri e l’esterno Aurelio dal club siciliano. Questi movimenti di mercato suggeriscono che i giorni di Nikolaou con la maglia dello Spezia potrebbero essere contati, a meno che l’accordo non vada in porto come previsto. Questa situazione rappresenta un momento significativo per entrambe le squadre, con lo Spezia che si prepara a salutare il suo capitano e il Palermo che rafforza il proprio organico in vista della nuova stagione.

