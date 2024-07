Palermo, presentazione nuove maglie: Pastore arriva a New York (VIDEO)

Nella giornata di domani il Palermo presenterà le nuove maglie per la stagione 2024/25 e lo farà in grande stile. L’evento si terrà al Rockefeller Center di New York dove verrà allestito un apposito Pop-up Store per l’occasione. Ospiti speciali gli ex rosanero Amauri, Toni e Pastore.

Proprio Javier Pastore è protagonista dell’ultima clip social del Palermo. Ecco il suo arrivo nella grande mela:

