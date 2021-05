Guai in vista per Cristiano Ronaldo.

Il campione della Juventus, come riporta “Sic Noticias”, ha trascorso qualche giorno in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez nella sua nuova casa di Lisbona: un super attico in centro da 7,3 milioni di euro. Ma proprio il nuovo appartamento di CR7 sta suscitando molte polemiche. La veranda costruita sulla terrazza sarebbe illegale. L’architetto responsabile José Mateus si è detto «sotto shock» a causa della nuova veranda, voluta da CR7 a sua insaputa. Nel progetto originale, la terrazza dell’edificio, si trovava infatti accanto al famoso Parque Eduardo VII, ed era molto diversa. Mateus ha detto di credere nell’operato del Comune e che non mancherà di monitorare la situazione e battersi per il rispetto della legge. Contattato da Sic, Cristiano Ronaldo ha rifiutato di commentare.