Intervenuto ai microfoni di “Radio Rai 1”, Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato del possibile ritorno dei tifosi allo stadio per assistere alle partite di calcio. Ecco le sue parole:

«La riapertura degli stadi dipende dal Governo. Io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato già alcuni mesi fa al Governo un lavoro di 300 pagine per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico, circa il 20-30 per cento della capienza degli impianti, e non abbia mai avuto neanche una chiamata, un’interlocuzione diretta dal Governo. Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati».