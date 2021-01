Intervenuto ai microfoni del “Corriere dell’Umbria”, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha fatto un bilancio del 2020 rossoverde parlando anche di futuro. Ecco le sue parole.

«Quello passato è stato sicuramente un anno difficile che entrerà nella storia. Abbiamo navigato a vista su tutti i fronti, valutando la situazione giorno dopo giorno. Il 2021? Anch’esso sarà un altro anno difficile. Continueremo a restare alla finestra, almeno fino a maggio, leccandoci le ferite di quanto successo nel 2020.





Bilancio sulla squadra e Lucarelli? Non mi aspettavo questo genere di risultati. Sono contento di quanto successo fino adesso. I ragazzi si trovano in sintonia non solo in campo ma anche nel contesto cittadino. Lucarelli si sta dimostrando una persona molto capace in ambito calcistico. Se devo essere sincero me l’aspettavo così. Sia caratterialmente e per come sta conducendo in questo momento la squadra. Ho solo paura che qualcuno possa portarcelo via da un momento all’altro.

A me il mercato di gennaio non piace per niente. Il direttore Luca Leone può anche andare in villeggiatura a Dubai dal 3 gennaio fino al 2 febbraio».