Adriano, ex attaccante dell’Inter, ci è ricascato col vizio dell’alcol. Il brasiliano, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, è apparso in un video divenuto virale in stato confusionale dovuto all’ubriacatura a una festa presso Vila da Penha, favela di Rio de Janeiro. Di certo non è il periodo migliore per una festa, visto l’emergenza Coronavirus che affligge il mondo e in particolare il Brasile. (Clicca qui per il video)