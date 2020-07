Luigi Del Neri, ex allenatore di Palermo, Udinese e Chievo Verona, è pronto ad affrontare una nuova avventura. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Brescia”, il tecnico friulano potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico delle rondinelle per la prossima stagione, un’esperienza del tutto inedita per Del Neri.