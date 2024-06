Da Verona: “Zanetti nuovo tecnico dell’Hellas, guadagnerà 600 mila euro”

Paolo Zanetti è stato scelto come il nuovo allenatore per la squadra gialloblù, e sembra essere esattamente il tipo di tecnico che il direttore sportivo Sean Sogliano stava cercando. Zanetti, noto per essere un ottimo motivatore, si adatta perfettamente allo stile di gestione preferito da Sogliano, che valuta positivamente allenatori capaci di ispirare la squadra e che richiedono una dirigenza solida per essere supportati nei momenti difficili.

L’aspetto economico ha anche giocato un ruolo fondamentale nella decisione. Come scrive “Calciohellas.it” Zanetti percepirà un salario annuo di circa 600 mila euro, un dettaglio non trascurabile che soddisfa le esigenze finanziarie stabilite da Sogliano per questa posizione. Questo accordo riflette una congruenza tra le aspettative economiche e le capacità tecniche richieste, consolidando ulteriormente la scelta di Zanetti come una mossa strategica per il futuro della squadra.