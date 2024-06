Vieni al Sassuolo con me, tornerai alla Juve da re: Fabio Grosso prova a convincerlo | In prestito in Serie B

Fabio Grosso arriva al Sassuolo e prova a convincere il primo calciatore a seguirlo. La promessa del nuovo tecnico.

Una nuova avventura in Serie B per Fabio Grosso. Dopo aver dominato il campionato nel 2023 con il Frosinone, poi passato a Di Francesco e destinato quest’anno a un altro anno – immeritato – di purgatorio, Grosso prova a rialzarsi dopo la tremenda parentesi francese.

Al Lione Grosso non solo non era riuscito a imporsi, trovando una squadra disastrosa ultima in classifica – che ha poi chiuso in sesta posizione – ma anche in piena contestazione dei tifosi che avevano assaltato la squadra procurando anche delle ferite all’allenatore. L’esonero nel novembre 2023, e adesso la nuova sfida dopo quasi 7 mesi di assenza dalle panchine.

L’ex allenatore delle giovanili della Juventus vuole ripartire dalla Serie B con il Sassuolo fresco di annuncio, per vincerla, come nel 2023, ma per farlo dovrà lavorare insieme alla società sul mercato, per portare una squadra già pronta alla promozione fin dal primo anno. Ecco chi ha in mente Grosso per la risalita.

Il Sassuolo riparte da Grosso

Nelle scorse ore è stato dato l’annuncio ufficiale. Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Sassuolo, e l’obiettivo è la Serie A. La prima retrocessione del club emiliano infatti è stata un duro colpo per i tifosi e per la società, che adesso vuole ripartire subito e dimenticare l’anno in purgatorio.

Con tanti addii tra i senatori, sarà fondamentale rimpiazzare alcuni dei trascinatori del Sassuolo degli ultimi anni con altrettanti giocatori improntati. Tra i tanti nomi potrebbe spuntare quello di Audero, relegato in panchina all’Inter e con tanta voglia di giocare da titolare una stagione intera.

Sassuolo, idea Audero

Grosso adesso dovrà sedersi insieme alla società e valutare una serie di cambi tecnici. Sono tanti gli addii che si attendono in casa Sassuolo, tra alcuni “big” che non vorranno retrocedere in Serie B, Pinamonti su tutti, e anche alcuni senatori. Non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza ad esempio Consigli.

La porta, tra Pegolo e Cragno, rimane un problema. Ecco perché potrebbe prendere quota l’ipotesi Audero. Il giocatore, che ha fatto grandi cose alla Sampdoria nelle recenti stagioni, era stato acquistato dalla Juventus ma senza mai fare ritorno a Torino. Il passaggio all’Inter non sembra aver convinto i nerazzurri, e dopo una stagione da titolare in B potrebbe fare ritorno alla Juventus per prendere il ruolo di sostituto di Di Gregorio.