Binda: “Dionisi pare più attratto da una B a vincere che da una A a salvarsi. Il punto sul mercato allenatori in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma sulle mosse delle squadre di B e in particolar modo su Dionisi che ha scelto Palermo.

Pippo Inzaghi e il Pisa, atto III. Sarà la volta buona? Dopo il tentativo molto serio di due anni fa (alla fine gli venne preferito Rolando Maran) e quello meno convinto della stagione scorsa, il club di Alex Knaster è tornato all’assalto di un tecnico che sa come vincere la Serie B. Perché l’intenzione del proprietario Usa è decisamente quella: andare in Serie A, accelerando anche la complicata procedura per lo stadio e il centro sportivo che da mesi tengono il club in apprensione. La cosa che sorprende è che, dopo una sola stagione, sia stato subito interrotto il progetto avviato con Alberto Aquilani: dopo il primo anno di conoscenza, il prossimo sarebbe dovuto essere quello del salto di qualità. Tutto cancellato. Il Pisa vuole voltare pagina.

Nessun dubbio invece da parte del club sulla volontà di puntare su un tecnico che in categoria è un vincente: playoff con il Venezia dopo la promozione dalla C, trionfo da record con il Benevento, playoff negati dal clamoroso esonero di Cellino a Brescia e poi raggiunti la stagione successiva nel caos della Reggina. Inzaghi è anche legato da vecchia amicizia di famiglia con i Corrado (anche loro presenti ieri mattina all’incontro) e gradirebbe la destinazione malgrado abbia avuto altre proposte: su tutte il Verona dalla A, poi la sua ex Salernitana dalla B, con la quale comunque non è più vincolato contrattualmente. Inzaghi non è l’unico nome sulla lista del Pisa, ma è sicuramente il primo. Oggi parte per le vacanze a Formentera in attesa di una chiamata per l’ok all’intesa virtualmente già raggiunta. E visto che a un Inzaghi il nerazzurro ha portato molto bene…

L’altra novità della giornata riguarda Luca D’Angelo. Dopo l’impresa della salvezza ottenuta con lo Spezia, il tecnico ha mantenuto la promessa che aveva fatto ai Piatek accettando la conferma (molto gradita anche alla piazza) firmando un contratto di tre anni. Un atto di grande onestà da parte del tecnico, che lunedì aveva ricevuto anche la proposta del Venezia per prendere il posto di Paolo Vanoli: D’Angelo ha ringraziato il suo concittadino pescarese Pippo Antonelli per l’interessamento, ma gli ha detto che non se la sentiva di tradire lo Spezia, anche a fronte di una chiamata dalla A. Ora però il manager Macia è chiamato a costruire una squadra adeguata, con meno scommesse e più certezze per un campionato complicato come questa Serie B.

Lunedì sera alla Notte della C a Milano una battuta di Adriano Galliani (“Preparati a cercare un altro allenatore…”) ha messo in preallarme Carmelo Salerno, presidente della Reggiana: già, Alessandro Nesta può andare al Monza. Non è il favorito, davanti ha Marco Baroni, però è in corsa e in settimana da Miami farà una videocall con Galliani. Chissà. La Reggiana si dice tranquilla (e non solo perché Nesta ha il contratto), ma intanto si appresta a studiare le possibili alternative: Caserta, Zaffaroni e il deb Donati i primi nomi. E le altre? Il Palermo sembra deciso a puntare dritto su Alessio Dionisi, che pare più attratto da una B a vincere che da una A a salvarsi. Il Cesena oggi attende una risposta definitiva da Roberto D’Aversa dopo i colloqui dei giorni scorsi. La Cremonese dopo la finale persa sta smaltendo la delusione ma è forte del contratto in essere con Giovanni Stroppa per rialzarsi, mentre le riflessioni del Cittadella sulla conferma di Edo Gorini stanno portando alla fumata bianca, così come quelle del Südtirol con Federico Valente. In attesa che il Bari scelga un nuovo d.s. (ufficiale il divorzio da Polito), il Frosinone infine dovrebbe ripartire da Angelozzi: smaltita la delusione per la cocente retrocessione, domani il manager incontra Stirpe per fare un nuovo piano, che potrebbe anche prevedere la conferma di Di Francesco, se il tecnico se la sentirà di ricominciare.