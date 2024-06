Di Marzio: “Palermo, il nuovo ds sarà De Sanctis”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha annunciato tramite i suoi canali ufficiali che Morgan De Sanctis sarà il nuovo direttore sportivo del Palermo. Questa notizia arriva poco dopo che il club ha comunicato ufficialmente la non rinnovazione del contratto di Leandro Rinaudo. De Sanctis, ex portiere del Napoli tra gli altri, è stato scelto per guidare la direzione sportiva del Palermo, superando anche l’interesse del Besiktas per il suo ingaggio.

Questo cambio di direzione nel settore tecnico segna un momento significativo per il Palermo, che sembra intenzionato a rafforzare la propria struttura con una figura di grande esperienza sia in campo che fuori. De Sanctis porterà sicuramente la sua vasta conoscenza del calcio sia italiano che internazionale, contribuendo potenzialmente a nuove strategie per il futuro del club.

