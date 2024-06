TMW: “Palermo, c’è l’ok di De Sanctis: pronto un biennale, torna anche Migliaccio”

Il Palermo ha scelto Morgan De Sanctis come nuovo direttore sportivo. A scriverlo è anche Alessio Alaimo su “TMW”.

Il Palermo FC ha ufficialmente concluso il rapporto con il Direttore Sportivo Leandro Rinaudo, decidendo di non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Rinaudo lascia il club dopo cinque anni dal suo ritorno, segnando la fine di un’era significativa per i rosanero.

In vista di questa transizione, il club ha già messo gli occhi su alcuni candidati per la posizione vacante di direttore sportivo, tra cui spicca il nome di Morgan De Sanctis, il quale ha recentemente terminato il suo incarico con la Salernitana il 22 dicembre 2023. De Sanctis, dopo aver valutato un’offerta del Besiktas, ha scelto di accettare la proposta del Palermo, convincendo per il progetto presentato dal club siciliano.

Il contratto offerto a De Sanctis sarebbe biennale, sottolineando un impegno a medio termine nella costruzione del futuro del Palermo. Inoltre, è molto probabile che nel suo staff verrà incluso Giulio Migliaccio, che ha già lavorato con De Sanctis alla Salernitana come responsabile dell’Area Tecnica. Questa mossa suggerisce un tentativo di consolidare un team dirigenziale familiare e già collaudato, che potrebbe facilitare una transizione più fluida e una strategia più coerente per il Palermo nel suo percorso di ricostruzione e sviluppo.