Palermo, Dionisi nel mirino di squadre di Serie A: settimana decisiva per la chiusura

Il Palermo è al lavoro per chiudere la trattativa relativa all’arrivo di Alessio Dionisi, allenatore scelto dalla dirigenza per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie B. Dionisi ha superato, nella scala delle preferenze, Paolo Zanetti che, almeno inizialmente, sembrava il favorito per questo ruolo. Questa settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura della trattativa, in tal senso si sta cercando di limare gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio e non solo.

Dionisi, nell’ultima stagione al Sassuolo, è finito nel mirino di squadre che militano in Serie A, questo però non sembra essere un ostacolo per la possibile chiusura della trattativa. L’allenatore non avrebbe problemi a tornare in Serie B, categoria che ha ha già disputato sulle panchine di Venezia ed Empoli.

Le parti, in questi giorni, cercheranno di limare alcuni dettagli relativi all’ingaggio e allo staff che dovrebbe seguire l’allenatore in Sicilia. Se riusciranno a trovare tutti gli accordi l’ufficialità potrebbe arrivare nel weekend o, al massimo, nei primi giorni della prossima settimana. Questo in modo tale da permettere al tecnico e alla dirigenza di lavorare alla squadra per la prossima stagione senza far trascorrere ulteriore tempo.

Nel frattempo, però, il club di viale del Fante deve cercare il sostituto di Leandro Rinaudo che, come annunciato, dal prossimo 30 giugno non sarà più il direttore sportivo del Palermo. Per il ruolo, al momento, il favorito sembra essere Morgan De Sanctis, nell’ultima stagione direttore sportivo della Saleritana.

