In vista del delicato match di campionato contro il Savoia, come evidenziato da “Solosport24.it”, il Roccella sta dando vita ad un’iniziativa per garantire maggiore affluenza allo stadio. Contro il Palermo, la gara si giocò a Locri, mentre contro gli uomini di Parlato, la società calabrese ha deciso di invitare allo stadio tutti i bambini delle scuole calcio della zona e di dare la possibilità ai genitori, non abbonati, di pagare la metà del biglietto. Ecco qui di seguito il comunicato del Roccella.

“L’Asd Roccella, in occasione dell’incontro casalingo con il Savoia, che si terrà Domenica 9 febbraio 2020, allo scopo di incentivare e valorizzare l’encomiabile lavoro svolto dalle associazioni che operano nel settore giovanile, organizza la “giornata del giovane calcio della Locride “ cui sono invitate tutte le scuole calcio attive nel comprensorio.

Prima dell’incontro, alle ore 14,00, tutte le scuole calcio sfileranno in divisa sul terreno di gioco e saranno presentate agli spettatori dallo speaker ufficiale dello Stadio Ninetto Muscolo. I bambini avranno poi libero accesso sugli spalti e si sistemeranno in un settore della Tribuna locali a loro specificamente riservato. I genitori accompagnatori non abbonati potranno accedere allo stadio fruendo di uno sconto del 50% sul prezzo di ingresso, previa esibizione al botteghino del tesserino di iscrizione del proprio figlio.

Vi invitiamo a partecipare!”