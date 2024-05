Da Torino: “Palermo su Adam Masina”

Stando a quanto riferito da “Toro Zone” il Palermo avrebbe messo gli occhi su Adam Masina, calciatore che il Torino con ogni probabilità riscatterà dall’Udinese. I granata starebbero preparando per lui un contratto triennale a circa €850k a stagione. Sul giocatore c’è la concorrenza del Parma e del Sassuolo.

Ecco chi è:

Adam Masina è un calciatore professionista italo-marocchino, nato il 2 gennaio 1994 a Khouribga, in Marocco. Ecco una panoramica della sua carriera e delle sue caratteristiche:

Informazioni Generali

Nome Completo: Adam Masina

Data di Nascita: 2 gennaio 1994

Luogo di Nascita: Khouribga, Marocco

Nazionalità: Italiana, marocchina

Altezza: 1,91 m

Ruolo: Difensore (terzino sinistro)

Piede Preferito: Sinistro

Carriera

Giovanili

Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Bologna.

Squadre Professionistiche

Bologna (2012-2018):

Ha giocato sia in Serie B che in Serie A con il Bologna, diventando un pilastro della difesa.

Ha collezionato oltre 130 presenze con il club emiliano.

Watford (2018-2022):

Si è trasferito in Inghilterra per giocare in Premier League con il Watford.

Durante il suo periodo al Watford, ha contribuito sia in fase difensiva che offensiva.

Udinese (2022-Presente):

Nel 2022 è passato all’Udinese, tornando in Serie A.

Caratteristiche Tecniche

Terzino sinistro dotato di grande fisicità.

Abile nel gioco aereo grazie alla sua altezza.

Buona propensione offensiva, spesso si inserisce in avanti fornendo assist e talvolta segnando. Forte in fase difensiva, sa come contrastare gli avversari grazie alla sua fisicità e senso tattico.

Nazionale

Italia Under 21:

Ha rappresentato l’Italia nelle giovanili, giocando per l’Under 21.

Marocco (Nazionale maggiore):

Nel 2021 ha deciso di rappresentare la Nazionale del Marocco, debuttando in una partita contro il Sudan.

Curiosità

È nato in Marocco ma si è trasferito in Italia all’età di due anni, crescendo a Bologna.

Durante la sua carriera al Bologna, è stato nominato capitano in diverse occasioni.

Masina rimane un difensore versatile e di grande esperienza, in grado di offrire solidità sia a livello di club che internazionale.