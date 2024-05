Palermo in ritiro a Livigno, consigliere Claoti: «Ai playoff tifiamo per i rosanero»

Il Palermo sarà ospite a Livigno nella prossima estate, per un periodo di preparazione in vista del campionato 2024-2025. Una notizia che arriva in un momento chiave della stagione dei rosanero, squadra di Serie B, in procinto di giocare i playoff per la promozione nella massima serie.

La squadra arriverà a Livigno il 7 luglio, dove si fermerà per due settimane, approfittando dei benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal Piccolo Tibet, a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accoglierli, i rosanero troveranno quindi anche una bella dose di turisti, che come ogni anno, in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze attive, all’insegna dello sport e non solo. Il contesto perfetto, sia per preparare al meglio la stagione 2024 – 2025, che sarà comunque piena di grandi aspirazioni sportive, sia per godere di un contorno paesaggistico, culturale e sociale unico nel suo genere.

Il consigliere con delega allo sport Marina Claoti ha commentato così l’arrivo dei rosanero: «Col Palermo, dopo la Sampdoria diamo continuità alla scelta di puntare sui grandi club. Livigno è scelto per i tanti servizi che può offrire. Noi a questo punto faremo il tifo per il Palermo nei playoff perchè sarebbe davvero una bella sorpresa avere fra di noi la prima società di Serie A della storia dei nostri ritiri».