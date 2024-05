Playoff serie B. Palermo-Venezia: biglietti polverizzati, c’è il sold out

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per Palermo-Venezia con il Barbera che questa volta sarà sold-out.

Eccolo il pienone, eccolo il Barbera senza un seggiolino vuoto come nel 2022 contro il Padova: dopo i numeri monstre registrati sabato, con 17.500 tagliandi emessi nelle prime sei ore dall’apertura dei circuiti, anche ieri i punti vendita si sono riempiti di appassionati a caccia di un biglietto, così come avvenuto sul portale Vivaticket per quanti hanno preferito comprarlo online. Morale della favola, anche ieri sono stati staccati 18 mila biglietti nonostante la vendita libera (senza diritto di prelazione) sia partita alle 13: a tre ore dal via le presenze registrate al Barbera erano già 32 mila.

Stracciato dunque il record stagionale di presenze stabilito pochi giorni fa con la Sampdoria, ma anche il numero massimo di spettatori in Serie B raggiunto giovedì al San Nicola per il play-out tra Bari e Ternana. I rosa punteranno dunque sulla spinta del loro pubblico per vincere il primo round dell’ostica semifinale con il Venezia, che dal canto suo avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno in un Penzo che, nonostante la capienza decisamente minore rispetto al Barbera (poco più di 11 mila posti), promette di essere altrettanto fragoroso.

Il fattore pubblico era risultato decisivo con i blucerchiati, apparsi senza armi di fronte a un intero stadio che dal primo all’ultimo minuto ha sostenuto il Palermo con una serie di cori, dopo averlo accolto con una coreografia da grandi occasioni. Il Venezia, al pari della Sampdoria, ha dimostrato a più riprese di non temere le trasferte ostiche, ma viene da due sconfitte di fila lontano dal Penzo. Del resto i rosa sanno che una vittoria davanti alla propria gente sarebbe fondamentale per arrivare in Laguna con due risultati su tre, ma soprattutto con un vantaggio psicologico importante sugli avversari. L’ottima prestazione di venerdì è una buona base di partenza, ma adesso troveranno di fronte la terza forza della Serie B, peraltro capace di imporsi 3-0 in viale del Fante lo scorso 15 marzo.

Per un pubblico di casa pronto a invadere il Barbera ci sarà invece un settore ospiti semivuoto, con il Venezia penalizzato dalla decisione dell’ONMS di non consentire la vendita dei biglietti ai residenti nel capoluogo veneto e in provincia: una nota stonata in un ambiente di festa, con una città tornata a respirare grande entusiasmo e una caccia al biglietto che ricorda la corsa dei rosa nei play-off 2022, tutti giocati con più di 30 mila persone allo stadio nelle gare interne con Triestina, Entella, Feralpisalò e Padova (la penultima con pochissimi posti liberi, l’ultima con zero seggiolini vuoti).