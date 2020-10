«Credo che ogni partita faccia storia a sé, le ultime uscite sono state sfortunate, dal 4-2 al 5-0. Ricordo che la squadra venne contestata, però al di là della statistiche non bisogna badarci troppo. Dal mio punto di vista, al netto della penalizzazione, il Catania come organico è secondo solo al Bari. Credo che nemmeno il Palermo si avvicini alla qualità dei giocatori che ha il Catania. Io credo che inciderà molto la situazione societaria, i quattro punti di penalizzazione possono essere sempre recuperati. Magari può giocarsela con la Ternana, ma il Catania rientra sicuramente tre le prime tre». Queste le parole del giornalista di “Tuttocalciopuglia.com”, Domenico Brandonisio, rilasciate ai microfoni di “Newscatania.com” in merito alla squadra etnea.

Brandonisio ha continuato dicendo: «Bisogna vedere come si comporterà il Bari, perché se avrà una falsa partenza come l’ha avuta l’anno scorso tutto può succedere. Sulla carta, si potrebbe dire che il Bari sia sopra le altre, ma tutto dipenderà da come Auteri riuscirà a trasmettere le sue idee di gioco. A quel punto si potrebbe parlare di lotta al secondo posto. Il Catania lo vedo tra le prime tre posizioni, molto dipenderà dall’ambiente che troveranno i calciatori».