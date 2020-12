Il Lecce spreca due punti fatti nello scontro diretto con il Frosinone a causa di un paio di disattenzioni costate care.

Errore gravissimo dell’arbitro Ghersini di Genova, Il quale, come riporta “Calciolecce.it”, al ’90, non vede (da intendersi come terna, più che come singolo) il ginocchio in fuorigioco di Novakovich sul gol del decisivo 2-2.