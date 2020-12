Maicon si avvicina al Sona.

Secondo quanto riporta “Tuttoseried.com” manca solo l’ufficialità per l’approdo dell’ex Inter e Roma in Serie D.





Colpaccio del ds Ferrarese, che in attesa dell’ufficialità, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. 39 anni, uno dei protagonisti del Triplete dell’Inter, per anni il più forte terzino destro al mondo, Maicon dovrebbe arrivare il 7 gennaio ed essere a disposizione per la prima del 2020.