Quando iniziano a saltare le prime panchine in serie B, (Come per esempio Pisa e Como in procinto di cambiare) andiamo a vedere la lunga schiera di allenatori senza squadra.

La lista di tecnici in cerca di occupazione è lunga. Tra allenatori esperti, tanti altri rimasti scottati da esperienze negative ed altri ancora giovani in attesa di occasioni, di seguito una lista di tecnici svincolati e senza squadra potenzialmente spendibili, nel corso della stagione, anche in Serie B.

Andreazzoli

Mazzarri

D’Aversa

Shevchenko

Ballardini

Semplici

Di Francesco

De Rossi

Fabio Cannavaro

Zenga

Baldini Silvio

Tedino

Oddo

Iachini

Brocchi

Aglietti

Marino

Zaffaroni

Nesta

Breda

Rastelli

Delio Rossi

Bertotto

Di Biagio

Legrottaglie

Stellone