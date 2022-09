Come riportato da “The Athletic” alcuni dei più importanti dirigenti di club del calcio europeo vogliono portare le partite della UEFA Champions League fuori dal continente per rendere i match della massima competizione europea più accessibili ai fan globali dei club.

Tra questi dirigenti ci sia il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, che presiede anche l’ECA ed è membro del comitato esecutivo della UEFA. L’obiettivo sarebbe quello di esportare le gare di Champions nei principali mercati come Stati Uniti, Cina o Medio Oriente.

Ad ora rimane solo un’idea e qualsiasi mossa per portare la competizione all’estero sarebbe probabilmente accompagnata dall’opposizione dei fan in Europa. Tuttavia, The Athletic cita fonti vicine alle discussioni che hanno affermato come ad ora il progetto riguarderebbe esclusivamente le prime partite del girone piuttosto che le gare ad eliminazione diretta.