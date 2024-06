Da Brescia: Spezia in vantaggio per Soleri, ma Cellino resta fortemente interessato

Edoardo Soleri potrebbe lasciare il Palermo durante la sessione di calciomercato estivo. L’attaccante rosanero sembra essere vicino allo Spezia, in quanto rientrerebbe nell’operazione tra le due società che prevede l’arrivo di Dimitrios Nikolaou nel capoluogo siciliano. Il giocatore classe ’97, però, piace molto anche al Brescia. Le “Rondinelle”, infatti, sarebbero fortemente interessate a Soleri, ma i bianconeri restano fortemente in vantaggio. Starà alla società di Massimo Cellino – scrive TifoBrescia.it – decidere se e quando affondare il colpo, altrimenti lo Spezia avrà strada libera per completare il trasferimento.

