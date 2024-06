Calciomercato Sassuolo: Moro nel mirino del Bari, ma Grosso vuole valutarlo

Nelle ultime ore il nome di Luca Moro è stato accostato al calciomercato in entrata del Bari. L’attaccante di proprietà del Sassuolo ha giocato in prestito allo Spezia nell’ultima stagione in Serie B e potrebbe essere un’idea per i biancorossi per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tuttavia il nuovo tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso, vuole prima valutare l’ex giocatore del Frosinone per capire se abbia le qualità per rientrare nel progetto tecnico degli emiliani. A riportarlo è Pianetabari.com.

