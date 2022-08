Stando a quanto riportato da “Il Giornale di Brescia” nonostante le sirene di mercato, ultimo il tentativo del Palermo, per Dimitri Bisoli il futuro sarà ancora a Brescia. Il centrocampista è infatti ritenuto incedibile poiché una bandiera e colonna del club che a breve potrebbe fissare un incontro con il giocatore e il suo entourage per discutere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.