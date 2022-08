Il campionato ucraino ha riaperto i battenti nonostante il conflitto con la Russia non sia finito.

La nuova realtà delle partita in Ucraina vede la sfida tra Rukh Lviv e Metalist Kharkiv durata ben 4 ore per via di tre sospensioni causate dagli allarmi antiaerei; tutti i componenti delle due squadre si sono rifugiati nei bunker progettati appositamente per queste emergenze. Le prime due interruzioni sono durate complessivamente più di due ore.