Stando a quanto si legge su “TMW” niente Ahmad Benali per il Palermo. Il club siciliano infatti ieri ha fatto un tentativo per il classe ’92 del Crotone ricevendo però un no da parte del diretto interessato.

Nel futuro del centrocampista libico c’è infatti il Brescia pronto a riaccoglierlo dopo ben sette anni. La trattativa fra le parti è ben avviata e oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca