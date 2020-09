La sfida per la promozione in serie B tra Bari e Palermo è già accesa ancora prima dell’inizio del campionato, fissato il 27 settembre.

Un editoriale di “TuttoBari.com” analizza la situazione in casa Palermo, squadra dell’ex attaccante dei gallesi, Roberto Floriano. Di seguito ne riportiamo uno stralcio: “Ad oggi il Palermo non può fare paura. Il prossimo Girone C sarà forse il più difficile della storia, – si legge – con tante squadre attrezzatissime pronte a dar battaglia. Pensare ad un unico antagonista è fantacalcio, ma bisognerà rispettare tutti e in qualsiasi campo. Il Bari per rosa e società parte un gradino sopra tutti. Sfruttando questo vantaggio e lottando col coltello tra i denti, non si dovrà temere nessuno, Palermo incluso”.