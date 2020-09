Guai seri per l’ex difensore della nazionale tedesca e di Borussia Dortmund e Real Madrid tra le altre, Christoph Metzelder accusato di pedopornografia.

Il 39enne tedesco, come riporta “Calcioweb.eu”, infatti, è stato trovato in possesso di 297 file pornografici di bambini e ragazzi che avrebbe inviato via WhatsApp ad alcune persone, che hanno testimoniato contro di lui.

Dopo una segnalazione di una donna di Amburgo, che aveva mostrato alle forze dell’ordine alcune foto inviatele via WhatspApp dall’ex nazionale tedesco, è scattata l’indagine.