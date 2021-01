A poche ore da Catania-Foggia, gli ultras della Curva Sud Foggia, attraverso un comunicato, hanno preso le distanze dalla società rossonera. Nel mirino Felleca, Pelusi e Pintus, invitati a lasciare il timone.

Ecco il comunicato:





“Un nuovo anno è iniziato, senza alcun cambiamento! – esordiscono -. Noi Ultras, a differenza dei semplici tifosi, non abbiamo mai smesso di osservare l’evoluzione degli eventi. La scelta di sostenere la nostra squadra nel bene o nel male, scinde dal sostenere una società di mercanti che fa il gioco delle tre carte. Noi condanniamo fermamente l’operato di Felleca e Pelusi alla ricerca di nuovi acquirenti per cedere le quote, come condanniamo la Pintus che gioca a fare da opposizione, senza essere mai presente, da sempre! Le scadenze e i pagamenti sono imminenti! Siamo stanchi di questa società di incapaci! Il vostro tempo a Foggia è ormai scaduto, Basta! Dei vostri teatrini ne abbiamo pieni i co****ni. Non accetteremo più nessun tipo di scusante. Non siamo avvocati… siamo ultras! Non ci interessa di chi siano le ragioni, noi difendiamo solo la città e i colori. Continueremo a sostenere la squadra fino a quando continueranno a sudare la maglia fino all’ultimo respiro. Invitiamo la stampa locale ad accertarsi della veridicità degli scoop sventolati sulla spy story societaria. Non si è concretizzato nulla di ciò che hanno dato per certo. L’informazione è verità!

Pintus, Felleca e Pelusi via da Foggia!”