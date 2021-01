Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno sorpreso undici persone in un magazzino di circa 50 metri a bere alcolici e giocare a carte. I giocatori sono stati identificati e sono stati multati.

Continua incessante, su tutto il tessuto cittadino ed in provincia, l’attività della Polizia di Stato, finalizzata al rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica in applicazione delle norme volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.





Servizi di controllo, predisposti dal Questore di Palermo, finalizzati non soltanto a sanzionare una violazione di legge, ma anche a ricordare quanto irresponsabile e potenzialmente nocivo per la collettività sia il comportamento del non indossare la mascherina in spregio, tra l’altro, di forme di distanziamento, indispensabili per prevenire la diffusione del contagio.