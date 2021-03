Il Palermo non sta attraversando un bel periodo, i rosanero sono in zona playoff, ma la situazione non è per nulla tranquilla. In più è arrivato l’esonero di Boscaglia dopo la sconfitta contro la Viterbese, i tifosi non sembrano per nulla dalla parte della società.

La Curva Nord Inferiore, gruppo organizzato di tifosi del Palermo, ha appeso uno striscione al Renzo Barbera con scritto: “Contestiamo questa società, perché amiamo questa città”.





In alto la foto dello striscione.