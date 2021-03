Terminata l’esperienza in Albania per Francesco Moriero e Fabrizio Miccoli dopo solo 2 partite. I due infatti hanno rassegnato le dimissioni, di seguito il comunicato:

“In data odierna, Francesco Moriero, Fabrizio Miccoli e Christian Parabita rassegnano le proprie dimissioni dall’incarico rispettivamente di allenatore della prima squadra, allenatore in seconda e preparatore atletico. Il mister e tutto lo staff ringraziano i calciatori per l’entusiasmo degli stessi dimostrato in questi pochi mesi. A loro auguriamo le migliori fortune in campo professionale ed umano. Un ringraziamento va anche ai cittadini e tifosi della Dinamo Tirana per l’accoglienza data in questa sia pure breve esperienza”.