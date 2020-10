Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello. Queste alcune sue parole: «Turris? E’ stata una brutta giornata. Noi eravamo carichi per giocare quella partita.

Poi ci hanno comunicato che la gara è stata rinviata. Avevamo tanta amarezza. Noi volevano tanto giocare quella gara. La decisione ci ha sorpreso. Noi eravamo concentrati, avevamo quasi finito il riscaldamento. Per noi è stata una grande sorpresa.





Se penso che la C debba comportarsi come la serie A? Io onestamente non ci ho capito nulla. Non si capisce se una gara possa essere rinviata. Se ci sono tanti positivi in una squadra è giusto rinviare. Se ci sono pochi contagiati è giusto giocare per finire i campionato. Ma non ho capito chi deve decidere. La serie C può posticipare il campionato, ma la serie A no».