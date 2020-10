Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello. Queste alcune sue parole: «Se abbiamo capito dove dobbiamo migliorare? Sì, noi avevamo bisogno di mettere minuti nelle gambe.

E giocando avremmo migliorato la nostra condizione fisica. Noi volevamo giocare perché la classifica è brutta. Non vedevamo l’ora di giocare per recuperare posizioni in classifica. Stavamo anche entrando in forma.





Ora la testa dovrebbe essere al Catanzaro. Non lo sappiamo ancora, per ora pensiamo solo ad allenarci. Aspettiamo notizie dalla società. Noi non vediamo l’ora di giocare. I tifosi mancano a noi come a tutti gli altri. Ci potevamo dare una grossa mano. Giocare davanti a 15 mila persone ti può dare una grossa mano».