Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello. Queste alcune sue parole: «Quanto tempo ci vorrà per tornare in forma? Sicuramente sarà un problema per i miei compagni positivi. Sono 10 giorni che sono fermi, perderanno dei giorni. Noi negativi stiamo continuando ad allenarci. Per i positivi sarà un po’ più complicato tornare in forma, ma abbiamo alle spalle una preparazione fatta in ritiro. Non sarà comunque un problema tornare in forma.

Chi ha tanti positivi è tanto penalizzato. Avere tanti positivi è un bel problema. Per fortuna la serie C potrebbe posticipare il campionato perché nessuno deve fare gli europei. Per me si può slittare la fine del campionato Il problema sarà la serie A perché non possono slittare il campionato. La serie C è avvantaggiata nella gestione del virus».