Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello. Queste alcune sue parole:

«Come sto? Io sto bene per fortuna. Le nostre sono giornate lunghissime. La società non ci fa mancare nulla, ci sta coccolando. Ma abbiamo solo quelle due ore di svago al campo. Per il resto stiamo 21 o 22 ore in camera. Stare con la famiglia è la cosa che manca di più. Mi manca mio figlio, mi manca mia moglie. La situazione è questa e dobbiamo stare in isolamento. Tra di noi cerchiamo di sdrammatizzare il momento. Abbiamo dei gruppi WhatsApp per farci compagnia. Qualcosa dobbiamo inventarci. Non è una questione di stare attenti.





Noi abbiamo sempre usato le mascherine e tutte le prevenzioni del caso. Ma quando vivi in uno spogliatoio basta un positivo per contagiare gli altri. Purtroppo è capitato. Al penultimo tampone eravamo negativi e ora siamo più tranquilli».