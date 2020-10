Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «I nuovi? Faccio i complimenti alla società, perché tutti daranno una mano alla squadra, sono tutti ottimi giocatori. Corrado? La competizione ci deve essere ed è onesta, lui mi chiede consigli ed è giusto darglieli. Sono cose del calcio, una responsabilità in più per noi grandi.

Commento che mi ha colpito appena tornato a Mondello? Rispondevo di avere pazienza e di stare tranquilli».