Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «L’esordio al Barbera come ce l’aspettavamo? Mi immaginavo, quando avevo chiamato il procuratore per parlare con la società per provare a venire al Palermo, la festa col pullman i tifosi per la vittoria del campionato scorso. Purtroppo, non è stato possibile. Il Barbera è uno spettacolo specialmente pieno. La situazione purtroppo sarà ancora così per un po’ di tempo, sarà triste ma noi penseremo solo alla partita.

3 obiettivi personali? Di non aver rimpianti a fine anno, di essere un esempio per i più giovani e di aver dato tutto ed essere a posto con la mia coscienza. Quando ho vinto la C1 l’ho vinta tramite i playoff, bisogna avere pazienza e stare vicini alla squadra».