Pochi minuti fa nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, in onda su Trm, è intervenuto il difensore del Palermo Roberto Crivello.

Queste alcune sue parole: «Il pubblico è un’arma a doppio taglio anche se io penso positivo che ci dia una spinta e diano una grande carica a noi. Non tutti siete rimasti. Differenze tra le due categorie. Tra la D e la C di quest’anno c’è più di una categoria di differenza, dobbiamo essere bravi subito a calarci nella categoria.

Santana? Gli faccio i complimenti, è uno stimolo per tutti, vederlo presentarsi prima del ritiro tirato e pronto, è un esempio e guardarlo per prender tutte le cose positive.

Mirri? Lui è il primo tifoso, non vedeva l’ora che iniziasse il campionato. Ci ha fatto un in bocca al lupo, la c è difficile. Ci ha chiesto di stare uniti e dare tutto, speriamo di regalargli una gioia. Se non fossi un calciatore del Palermo? Chiederei di dare il massimo e onorare sempre la maglia, questo chiedono i tifosi».