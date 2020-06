Il difensore del Palermo Roberto Crivello, è intervenuto durante la trasmissione sportiva “Studio Stadio” in onda su Tgs. Di seguito le sue parole: «Se rimarrò? Dovete chiederlo alla società. Purtroppo la ciliegina sulla torta non c’è stata, quando ho deciso di intraprendere questa strada immaginavo di concludere con i tifosi, ma c’è comunque la soddisfazione di aver riportato il Palermo tra i professionisti. Cosa serve per la C? Non so rispondervi, bisogna rimanere tutti compatti, dal presidente tifoso numero uno fino ai magazzinieri, perchè la categoria è difficile specialmente al Sud, con campi molto ostici. Tra gli under chi mi ha impressionato? Quelli che hanno giocato di più tipo Kraja partito bene poi è uscito fuori Langella, Felici quasi sempre migliore in campo, ma anche Doda, Silipo, Lucca.