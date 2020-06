Il difensore del Palermo Roberto Crivello, è intervenuto durante la trasmissione sportiva “Studio Stadio” in onda su Tgs. Di seguito le sue parole: «Tifare Bari ai playoff? Ha speso tanto, sono molto forti, sarebbe una concorrente in meno per la conquista della C. Centrale o terzino sinistro? Ho fatto tutta la carriera da terzino sinistro tranne una stagione da quinto di centrocampo. Quest’anno mi sono trovato bene nel ruolo di centrale, per il prossimo sarò a disposizione del nuovo allenatore e del Palermo. Sono due ruoli diversi, da terzino giochi di più nella metà campo avversaria, da centrale tocchi di più la palla. Più difficile giocare o allenare nella propria città? A livello personale dico di no, anzi è più bello, conosci tutti, sai dove devi andare quando finisci l’allenamento. Mister Pergolizzi ha subito critiche immeritate, ha raggiunto l’obbiettivo richiesto, bisogna fargli i complimenti».