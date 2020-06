L’attaccante del Watford, Troy Deeney, tocca un argomento “scomodo”: l’omosessualità nel calcio. Parlando al podcast della ‘BBC Grounded’ ‘with Louis Theroux’, ha parlato così: «Direi che probabilmente c’è almeno un calciatore gay o bisessuale in ogni squadra di calcio. Ci sono, sono certo al 100% che è così. E penso che le persone che sono omosessuali sono molto preoccupate della responsabilità di essere il primo ad ammettere una cosa del genere. Penso che se lo facesse qualcuno, ce ne sarebbero molti altri. Se qualcuno facesse coming-out sono convinto che nella prima settimana ci sarebbero almeno 100 persone che farebbero lo stesso. Il problema è che nessuno vuole metterci la faccia per primo. Mi chiedo anche perchè molti aspettano di lasciare il calcio, il rugby o qualsiasi sport facciano per poi ammettere di essere omosessuali. L’impressione è che sia un qualcosa di davvero pesante da portarsi dietro durante la propria carriera sportiva».