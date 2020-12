«Abbiamo sempre avuto i piedi per terra, in questa categoria non puoi far il fenomeno. Abbiamo regalato soprattutto il primo tempo, c’è mancata cattiveria. Poi nel secondo difendevano in 5 e non era facile recuperare »

Queste le parole rilasciate da Roberto Crivello, difensore del Palermo, al termine del match contro il Foggia.