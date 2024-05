Criscitiello: “Società Salernitana disastrosa, gestione imbarazzante. Frosinone e Sassuolo…”

Attraverso “Sportitalia.com” Michele Criscitiello ha stilato il pagellone delle squadre di serie A dando voti molto bassi alle tre retrocesse in B.

Ecco nel dettaglio:

Salernitana Voto 0

Lo avevamo scritto anche due anni fa. Ci ripetiamo. Complimenti alla Salernitana che entra nella storia della serie A a 3 punti. Ha battuto anche il Pescara. Nessuno aveva fatto cosi pochi punti in tutta la stagione. Società disastrosa, gestione imbarazzante degli allenatori e squadra non adatta alla categoria strapagata nei singoli. Il ritorno di Sabatini un bluff. Non può più fare calcio. Pazzo chi lo prende e pazzo lui ad accettare. Iervolino sta al calcio come io in vacanza sulla Costiera Amalfitana.

Sassuolo Voto 3

Dopo 11 anni puoi beccare la buccia di banana e scivolare. Ci mancherebbe. Sei il Sassuolo, non la Juventus. Con il rischio serie B ci devi convivere. Carnevali è un grande dirigente e lo ha dimostrato sia in ambito tecnico che politico. Sicuramente farà di tutto per riconquistare la serie A in tempi brevi. Ha sbagliato ad allungare il brodo con l’acqua di Dionisi. Bisognava cambiare. Troppa riconoscenza verso tanti giocatori finiti. Molto sfortunato a perdere Berardi in occasione del finale di stagione. Annata pessima, salvata solo dalla Primavera. Carnevali è un diavolo e sicuramente avrà molte chance di tornare subito su.

Frosinone Voto 5

Continua l’ascensore del Frosinone. Mai una salvezza in serie A. Questa volta l’ha buttata in maniera folle. Gioca meglio dell’Udinese, va sotto e non recupera. Confidava, sbagliando, nella Roma e se ne torna in serie B. Ennesimo flop per Di Francesco che continua a strappare contratti ma colleziona esoneri o retrocessioni. Quella di questa volta è tragica per come maturata.