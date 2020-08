«Annata da cancellare per la famiglia De Laurentiis anche per lo scempio di Bari. Collezione di figurine, in C, di calciatori senza benzina. Strapagati e battuti da una banda di giovani ragazzi rampanti a Reggio Emilia. Soldi buttati, obiettivo fallito. Qualcosa non quadra nella gestione tecnica in casa De Laurentiis». Queste le parole di Michele Criscitiello, riportate nel consueto editoriale per TMW, in merito al campionato del Bari.