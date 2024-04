Criscitiello: “Inizia il valzer degli allenatori, tutti i movimenti”

Attraverso un editoriale su “Sportitalia.it” Michele Criscitiello scrive del valzer di allenatori in vista dell’estate.

“Passando alle panchine, situazione calda a Bologna che continua a perdere punti pesanti da quando si è diffusa la notizia di un approdo di Thiago Motta alla Juventus. Giuntoli ha già fatto tutto, nei limiti, Allegri ne è consapevole e Motta non aspettava altro di giocarsi la carta della vita. Sartori, come sempre, non si fa cogliere impreparato e da due mesi sta studiando il profilo di Vanoli del Venezia. Allenatore con idee giuste e innovative che potrebbe proseguire a Bologna il lavoro di Motta. Ancora presto per dare notizie aggiuntive ma per ora si registra più di un apprezzamento. Palladino (Monza) sta giocando su più tavoli. Incontrerà Galliani a fine campionato ma le parti, molto probabilmente, si saluteranno. Il sogno è la Roma con Modesto Direttore. L’ottimo lavoro di De Rossi, però, allontana Palladino dalla Capitale. Su di lui c’è la Fiorentina ma anche e soprattutto il Torino che non ne può più dei capricci di Juric. In serie B, invece, il neo promosso Cesena sta riflettendo su Mimmo Toscano. Conferma assolutamente non scontata, anzi, ad oggi è più alta la possibilità di un divorzio con Toscano che viene considerato un mago della C ma non adatto per la B”.

