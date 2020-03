Intervistato da “TuttoserieD.com” Michele Criscitiello si è espresso in merito al campionato dilettantistico e all’ipotetico stop: «Siamo convinti che la Lega stia facendo un ottimo lavoro, soprattutto garantendo la regolarità della stagione. Non ci sono figli e figliastri e non ci sono porte chiuse o porte aperte. Ci atteniamo alle decisioni ed è importante che siamo tutti sullo stesso piano. Pensiamo a superare tutti insieme questa emergenza e poi torneremo a divertirci. Giusto fermarsi 2 settimane. Sibilia e Barbiero hanno ragione. Le strutture in serie D, parliamoci chiaramente, da molte parti sono ai limiti della regolarità. Immaginate, con questa emergenza, cambiarsi e farsi la doccia in 10 metri quadrati con le pulizie che lasciano a desiderare. E’ stato un gesto saggio da parte della LND. La Caratese appoggia questa decisione e ci faremo trovare pronti per il 22».